29.29 / 30.89 32.53 / 34.39
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Окупанти відступили під Маріуполем і поки що не готові до висадки в Одесі, — Генштаб ЗСУ

8:16 15 березня 2022
маріуполь

Російські військові відступили під Маріуполем. Намагаючись захопити місто, ворог втратив близько 150 військових, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Наступальні дії окупантам довелося припинити. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

До висадки десанту на морське узбережжя ворог ще не готовий. У Чорноморській та Азовській операційних зонах не виявлено ознак морської десантної операції, що готується загарбниками.

Ворог продовжує ракетно-бомбові удари по критичній інфраструктурі України, цивільні об'єкти використовуються російською армією для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Стало відомо, що окупанти залучають до своїх лав мобілізованих жителів із тимчасово окупованої частини Луганської області. А ось мобілізацію комунальників із окупованих територій ворогові довелося припинити, щоб населені пункти залишалися хоч якось придатними для життя.

За добу ЗСУ збили чотири ворожі вертольоти та літак, а винищувач ВПС ЗСУ знищив крилату ракету.

Нагадаємо, за 19 днів від початку російської агресії українські військові знищили вже декілька сотен ворожих танків, більше тисячі бойових броньованих машин, а також артилерійські системи, РСЗВ, автомобільну техніку.

Фото GeneralStaff.ua/Facebook

1292

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Росія

Хоча б поїсти: стало відомо, яку допомогу Росія запросила в Китаю

київ

По Києву завдано потужних ударів: постраждали три висотки та станція метро «Лук'янівська» (фото, відео)

Ольга Семидьянова

«Вона до останнього рятувала побратимів»: окупанти вбили матір шести дітей

Гаель Монфіс

Чоловік Світоліної посунув росіянина Медведєва з вершини світового рейтингу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.