Окупанти відступили під Маріуполем і поки що не готові до висадки в Одесі, — Генштаб ЗСУ

Російські військові відступили під Маріуполем. Намагаючись захопити місто, ворог втратив близько 150 військових, 2 танки, 7 БМП та один БТР. Наступальні дії окупантам довелося припинити. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

До висадки десанту на морське узбережжя ворог ще не готовий. У Чорноморській та Азовській операційних зонах не виявлено ознак морської десантної операції, що готується загарбниками.

Ворог продовжує ракетно-бомбові удари по критичній інфраструктурі України, цивільні об'єкти використовуються російською армією для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Стало відомо, що окупанти залучають до своїх лав мобілізованих жителів із тимчасово окупованої частини Луганської області. А ось мобілізацію комунальників із окупованих територій ворогові довелося припинити, щоб населені пункти залишалися хоч якось придатними для життя.

За добу ЗСУ збили чотири ворожі вертольоти та літак, а винищувач ВПС ЗСУ знищив крилату ракету.

Нагадаємо, за 19 днів від початку російської агресії українські військові знищили вже декілька сотен ворожих танків, більше тисячі бойових броньованих машин, а також артилерійські системи, РСЗВ, автомобільну техніку.

Фото GeneralStaff.ua/Facebook

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