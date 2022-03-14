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«Небеса пред’являть вам рахунок»: у відомого маріупольського пастора окупанти вбили доньку

22:00 14 березня 2022
Геннадій Мохненко із прийомною донькою

13 березня у Маріуполі внаслідок обстрілів окупанта загинула донька пастора «Церкви добрих змін» та засновника найбільшого на території Східної Європи дитячого центру «Республіка Пілігрим» Геннадія Мохненка. Про це він сам розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Путінські покидьки вбили мою дочку у Маріуполі. Рятуючи нас від «злих бандерівців» і «повертаючи в лоно слов’янських народів та російського світу», у квартиру, нещодавно отриману Вікою, колишньою сиротою, вони пальнули з танка, — розповів пастор. —  Як каже Путін — «в рамках операції з «демілітаризації» та «денацифікації»… У квартиру сироти, моєї 27-ї прийомної дочки, з танка… У рамках «демілітаризації»… Ви все чуєте, росіяни? Всі ви, хто «поза політикою», хто вірив вісім років у «ЇхТамНетов?» Нелюди, ви чуєте??? У квартиру сироти з танка… «демілітаризація»…

Втім, вам розкажуть по телевізору, що це, як і авіаційні бомби, які, прямо ось у ці хвилини, сиплються на Маріуполь — це просто український фейк. Це звичайно все «полк Азов творить у моєму місті». І «дочка моя» — не сирота, а підставна фотомодель… «Це все підступні провокації Заходу, НАТО і ЦРУ… А ваші танки нас і наших дітей, природно «рятують». Скоти. Нелюди. Небеса пред'являть вам рахунок… За брехню, за мовчання, за боягузтво і тупу восьмирічну згоду на обдурення пропагандою. За непротивлення узурпаторам і маніякам-чекістам, які захопили вашу країну…

Втім, ви вже платите тисячами ваших синів-оккупантів, тіла яких гниють у полях України… А я ж вас просив, благав, умовляв… Що ж ви творите? Зараз я не дуже здатний рефлексувати… Як і багато батьків, матерів у такий момент… Пробач, Доню, що не зміг тебе захистити. Я справді намагався".

Нагадаємо, в окупованій Волновасі Донецької області рашисти вбили військового капелана, ігумена Православної Церкви України Платона (Моргунова), а під Харковом — 36-річного працівника екопарку Сергія Іванова, коли той годував тварин.

Фото зі сторінки Геннадія Мохненка у Facebook

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Геннадій Мохненко із прийомною донькою

«Небеса пред’являть вам рахунок»: у відомого маріупольського пастора окупанти вбили доньку

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