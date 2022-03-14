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Четвертий раунд переговорів Росії та України: стали відомі перші деталі

19:24 14 березня 2022
Четвертий раунд переговорів Росії та України: стали відомі перші деталі

У понеділок, 14 березня, українська та російська делегація знову намагалися досягти домовленості щодо умов припинення вогню. Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде тяжко.

Він також озвучив причину — різниця політичних систем України та РФ.

Станом на 16:00 глава делегації України повідомив — сторони взяли технічну паузу до 15 березня.

Нагадаємо, раніше в Україні висловили думку про те, що Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України, тому цілком може погодитись «заморозити» конфлікт, «залишивши собі» Донецьк, Луганськ, Херсон та Маріуполь.

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