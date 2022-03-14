«Грекобандерівка» в Афінах створила загін волонтерів і варить українським бійцям апельсинове варення
Як тільки окупант своїми брудними чоботами став на нашу землю, зорганізувались українці не лише всередині країни, а й за її межами. У різних містах Європи вони збирають речі, ліки та продукти й передають до України, адже впевнені, що, тільки об'єднавшись у боротьбі, ми здатні перемогти окупанта. Однією з таких є Тетяна Сімончук, яка мешкає у грецьких Афінах та допомагає землякам та нашій армії!
— Наша волонтерська спільнота «Грекобандерівці» продовжує працювати з 2014 року, — поділилась з «ФАКТАМИ» Тетяна. — Років зо п’ять тому пакування було у звичайній 3-х кімнатній квартирі подружжя Зеновії Рішко та Павла Хамляка, — уявляєте? І ми щосуботи по 6−10 осіб збиралися і пакували коробки з одягом, взуттям, продуктами, які люди зносили їй у помешкання. Були часи, що і по 300−400 кілограмів щотижня відправляли. Я завжди кажу, що ми просто «ненормальні волонтери», і якщо ще рік-два назад хоча б якісь перевізники потроху брали наші коробки, то останнім часом платимо як за приватні. Коли надсилаю трохи гостинців для Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, що у Клевані, звідки я родом, то шлю на ім'я своєї дочки, а тоді вона відвозить у госпіталь.
— Й зараз ми не зупинились, робимо, що можемо, нас небагато лишилося з різних причин, — продовжує Тетяна. — В когось вже не той стан здоров'я, або зміна місця проживання, але тримаємось. А зараз ця клята війна, хіба ми можемо лишатися осторонь? Кожен з нас робить важливу роботу. Хто найбільше вразив? Українка Катерина Вольська, яка від 2014 року безперервно плете шкарпетки, сама по секондхендах купує светри, розбирає на нитки (іноді, правда, і ми це робимо). Майже щомісяця жінка передає сумку шкарпеток (25−30 пар). Уявіть, скільки натруджених солдатських ніг зігріли її шкарпетки?!
Щонеділі Тетяна з друзями-українцями стоять на подвір'ї нашої греко-католицької церкви й збирають допомогу.
— Якщо невеликі об'єми, то справляюсь сама. А якщо щось важке чи велике, то «запрягаю» свого чоловіка та машиною їдемо — він у мене грек, але правильний, слухняний! — каже жінка. — Для прикладу: 26 лютого на акції біля посольства Росії оголосили збір для допомоги війську та теробороні, зібрали кошти. І відтоді активно працюємо. Вже кілька машин з допомогою відправили до України. Найчастіше просять зараз ліків, кровоспинних препаратів, жгутів. Зараз я наварила варення апельсинового (дуже його полюбляють хлопчики у госпіталі), насолила оливок (15 кг надіслала до Чорткова, а пан Анатолій Кноль разом з варенням, деякими ліками та медичними розхідниками те все переслав на передову). Ще є 10 кілограмів оливок, 25 літрів варення, трохи памперсів маємо. Путлеру бажаю загнутись чимшвидше, а нашому народові — єднання та терпіння. Хоча де ж вже знайти у світі більше терпіння? Щастя нам усім та миру нашій Україні!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Нікітюк, Астаф'єва, онука Ротару наречена Розенко та інші зірки допомагають українцям під час війни.
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Фото надані Тетяною Сімончук160
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