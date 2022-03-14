«Грекобандерівка» в Афінах створила загін волонтерів і варить українським бійцям апельсинове варення

Як тільки окупант своїми брудними чоботами став на нашу землю, зорганізувались українці не лише всередині країни, а й за її межами. У різних містах Європи вони збирають речі, ліки та продукти й передають до України, адже впевнені, що, тільки об'єднавшись у боротьбі, ми здатні перемогти окупанта. Однією з таких є Тетяна Сімончук, яка мешкає у грецьких Афінах та допомагає землякам та нашій армії!

— Наша волонтерська спільнота «Грекобандерівці» продовжує працювати з 2014 року, — поділилась з «ФАКТАМИ» Тетяна. — Років зо п’ять тому пакування було у звичайній 3-х кімнатній квартирі подружжя Зеновії Рішко та Павла Хамляка, — уявляєте? І ми щосуботи по 6−10 осіб збиралися і пакували коробки з одягом, взуттям, продуктами, які люди зносили їй у помешкання. Були часи, що і по 300−400 кілограмів щотижня відправляли. Я завжди кажу, що ми просто «ненормальні волонтери», і якщо ще рік-два назад хоча б якісь перевізники потроху брали наші коробки, то останнім часом платимо як за приватні. Коли надсилаю трохи гостинців для Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, що у Клевані, звідки я родом, то шлю на ім'я своєї дочки, а тоді вона відвозить у госпіталь.

Волонтерська спільнота «Грекобандерівці» допомогає Україні з 2014 року

— Й зараз ми не зупинились, робимо, що можемо, нас небагато лишилося з різних причин, — продовжує Тетяна. — В когось вже не той стан здоров'я, або зміна місця проживання, але тримаємось. А зараз ця клята війна, хіба ми можемо лишатися осторонь? Кожен з нас робить важливу роботу. Хто найбільше вразив? Українка Катерина Вольська, яка від 2014 року безперервно плете шкарпетки, сама по секондхендах купує светри, розбирає на нитки (іноді, правда, і ми це робимо). Майже щомісяця жінка передає сумку шкарпеток (25−30 пар). Уявіть, скільки натруджених солдатських ніг зігріли її шкарпетки?!

Проукраїнська акція в Афінах

Щонеділі Тетяна з друзями-українцями стоять на подвір'ї нашої греко-католицької церкви й збирають допомогу.

Ліки для наших бійців

Волонтерська допомога нашій армії регулярно надходить з Греції

— Якщо невеликі об'єми, то справляюсь сама. А якщо щось важке чи велике, то «запрягаю» свого чоловіка та машиною їдемо — він у мене грек, але правильний, слухняний! — каже жінка. — Для прикладу: 26 лютого на акції біля посольства Росії оголосили збір для допомоги війську та теробороні, зібрали кошти. І відтоді активно працюємо. Вже кілька машин з допомогою відправили до України. Найчастіше просять зараз ліків, кровоспинних препаратів, жгутів. Зараз я наварила варення апельсинового (дуже його полюбляють хлопчики у госпіталі), насолила оливок (15 кг надіслала до Чорткова, а пан Анатолій Кноль разом з варенням, деякими ліками та медичними розхідниками те все переслав на передову). Ще є 10 кілограмів оливок, 25 літрів варення, трохи памперсів маємо. Путлеру бажаю загнутись чимшвидше, а нашому народові — єднання та терпіння. Хоча де ж вже знайти у світі більше терпіння? Щастя нам усім та миру нашій Україні!

Тетяна впевнена, що спільними зусиллями ми здолаємо ворога

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як Нікітюк, Астаф'єва, онука Ротару наречена Розенко та інші зірки допомагають українцям під час війни.

Фото надані Тетяною Сімончук

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