Київ не в облозі: влада розповіла про ситуацію з обороною столиці

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов однозначно оцінив стан столиці в умовах військового вторгнення Росії в Україну. Про це він сказав у інтерв'ю НВ.

«Як голова військової адміністрації Києва і як військовий можу точно вас запевнити, що Київ не в облозі. Оточення міста немає» , — запевнив генерал.

За словами Жирнова, найбільше противнику вдалося просунутися на Житомирському напрямку, де його було зупинено в районі Ясногородки. Така сама ситуація на Обухівському та Бориспільському напрямах. Там Збройні Сили завдали ударів по колонах окупантів.

«Противник зазнав втрат, перейшов до оборони і перегруповується. Ми контролюємо східну та південну частину регіону. Кожне місто Київської області, наші сусіди — це опорні пункти, в яких наші військові та всі жителі стають на захист своїх будинків, вулиць і кварталів», — додав голова КДВА.

Також Микола Жирнов оцінив ефективність дій столичної системи протиповітряної оборони, яка з кожним днем збільшується і міцніє.

«Наразі ППО знаходиться в такому стані, який дозволяє виконувати завдання з оборони столиці. З кожним днем ця система збільшується і міцніє. Ви можете відстежити це за кількістю розгромленої ворожої авіації і ракет. Ворог розуміє, що над Києвом краще не літати, бо знає, що тут на нього чекають сюрпризи у кожному районі та кожному кварталі», — заявив Жирнов.

Нагадаємо, у зв'язку з непростою ситуацією в столиці влада вирішила тимчасово не випускати на маршрути міські тролейбуси.

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