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Україна

За десять днів мама втратила двох синів — загинули рідні брати з Львівщини

21:44 14 березня 2022
Кирило Вишиваний

Внаслідок обстрілу орками Яворівського полігону загинув воїн Кирило Вишиваний. Він був старшим братом Василя Вишиваного, який поліг за Україну тиждень тому… Трагічну звістку повідомила в себе на сторінці в Instagram дівчина покійного Василя Мар'яна Лопушанська.

«Я ще вчора розмовляла з Кирилом, він мене підтримував у моїй втраті, а потім трапилась біда. Кирило був на полігоні під час обстрілу росіян, — розповіла Мар'яна Лопушанська. — Він довго не виходив на зв'язок, а потім рідним повідомили трагічну звістку. Мати хлоців за 10 днів втратила двох синів. Вона ще говорила старшому: „Кирилко, я тепер тебе буду любити за двох. Ти в мене один синочок залишився“. Як мамуся має це пережити… Двох синів поховати. Двох, яких леліла, плекала… У Кирила залишилась дружина та донечка, якій всього пів року. Чоловік дуже її любив».

Нагадаємо, 12 березня в бою із армією путлера загинув Валерій Гудзь — полковник ЗСУ, командувач 24-ї бригади.

Раніше повідомлялося, що російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні.

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