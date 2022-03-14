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ЗСУ відкинула російську армію від центру України: у Зеленського розповіли про ситуацію на фронті

17:23 14 березня 2022
ЗСУ відкинула російську армію від центру України: у Зеленського розповіли про ситуацію на фронті

ЗСУ відкинули від центру України та змусили її оборонятися. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, наразі ситуація контрольована військово-політичним керівництвом та ЗСУ. Російська армія визначилася з основними напрямками оперативних зусиль — це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв.

Водночас українській армії вдалося відбити напади окупантів у центрі України. Ситуація у Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях залишається більш-менш спокійною, там російська армія почала оборонятися.

Арестович також повідомив, що повітряні сили України збили близько 7 літальних апаратів армії РФ, з них літаків, 2 вертольоти, один безпілотник та кілька крилатих ракет. Російська армія у відповідь завдавала нічних ударів по містах.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на ранок 14 березня українські військові знищили вже 389 танків, 1249 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 64 одиниці РСЗВ, 617 одиниць автомобільної техніки та 34 ворожі засоби протиповітряної оборони.

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