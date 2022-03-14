Потрібна нова податкова модель: Зеленський доручив Кабміну максимально підтримати малий та середній бізнес

Президент Володимир Зеленський дав уряду нове завдання щодо відновлення економіки, яке стимулює роботу малого та середнього бізнесу в Україні. Про це глава держави сказав у новому відеозверненні.

За його словами, економічне придушення України було одним із головних завдань Кремля.

«Поки держава воює, має зберігатися і відновлюватися економіка України. На стільки, на скільки це можливо. На вулицях міст має з'явитися життя, там, де дозволяє безпека. Там, де це можуть забезпечити просто люди: аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може працювати сьогодні, щоб країна жила, щоб уже починалося відновлення України, це залежить від кожного з нас, від кожного, хто може працювати… Тому уряд отримав чітке доручення повернути малий та середній бізнес, прибрати все, що заважає, максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, щоб система не тиснула, щоб люди працювати так, як можуть», — заявив Зеленський, додавши, що Україні потрібна нова податкова модель.

Також у президента ініціюють оновлення правил ведення бізнесу, щоб люди розуміли — їхні активи та заощадження надійно захищені.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про переведення економіки України «на військові рейки». Для населення «економіка воєнного стану» означає, що в тилу мають з'явитися нові підприємства та, відповідно, нові робочі місця.

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