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На Кадирова оголошено полювання: відомий композитор обіцяє за голову глави Чечні будинок під Києвом із 40 сотками землі

12:34 14 березня 2022
На Кадирова оголошено полювання: відомий композитор обіцяє за голову глави Чечні будинок під Києвом із 40 сотками землі

Відомий український композитор, колишній народний депутат Євген Рибчинський обіцяє винагороду тим, хто ліквідує Рамзана Кадирова, який, згідно з власною заявою очільника Чечні, нині знаходиться в Іванкові під Києвом.

У Facebook Рибчинський звернувся до бійців ЗСУ і територіальної оборони.

«Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова — будинок з 40 сотками під Києвом», — написав Рибчинський, висловивши впевненість в тому, що керівництво країни теж відзначить героя.

Втім, у коментарях під постом композитора українці висловлюють сумнів у тому, що в Рамзана Кадирова стане сміливості особисто прибути в Україну.

Нагадаємо, раніше український бізнесмен оголосив винагороду в 100 тисяч доларів за «голову» колишнього прокурора анексованого Криму Наталії Поклонської, яка нібито прибула до Херсону.

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