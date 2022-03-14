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Частина автобусних маршрутів змінилася, а тролейбусні — взагалі скасували: як працює громадський транспорт у Києві

11:32 14 березня 2022
Частина автобусних маршрутів змінилася, а тролейбусні – взагалі скасували: як працює громадський транспорт у Києві

Влада Києва повідомила про зміну маршрутів руху 17 міських автобусів 14 березня:

  • № 24 — рух організовано від вул. Лаврської до ст. м. «Арсенальна»;
  • № 62 — від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;
  • № 21 — рухається через залізничну станцію «Зеніт» по просп. Бандери без заїзду до ст. м. «Петрівка»;
  • № 73 — від вул. Милославської до вул. Каштанової;
  • № 101 — через залізничну ст. «Зеніт» проспектом Бандери без заїзду до ст. м. «Петрівка»;
  • № 103 — нині рухається від вул. Світлицького до вул. Єфремова через площу Марченка;
  • № 51 — від ст. м. «Бориспільська» до мосту Патона;
  • № 55 — від ст. м. «Бориспільська» до мосту Патона;
  • № 115 — від вул. Заслонова до мосту Патона;
  • № 114 — від вул. Милославської до пл. Дарницької;
  • № 114К — від вул. Милославської до ж. м. Райдужний;
  • № 47 — від ст. м. Нивки — до вул. Стеценка;
  • № 69 — від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
  • № 90 — від вул. Туполєва до вул. Симиренка;
  • № 22 — від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської.

Також автобуси № 91 рухаються з вул. Анни Ахматової через Дарницьку площу, бульвар Перова, Північний міст, станцію метро «Шулявська», Севастопольску площу, Деміївську площу до станції метро «Голосіївська», а № 118 — від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється, а
інші маршрути працюють за постійними схемами.

Також тимчасово не здійснюється рух тролейбусних маршрутів і більшості трамвайних маршрутів (виключення становлять трамвайні маршрути № 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А і трамвайне сполучення на ділянці «Подільське ТРЕД — Контрактова площа»).

Влада наголошує, що наземний громадський транспорт столиці в умовах воєнного стану працює із 08:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можливо забезпечити перевезення.

Також в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені оперативні зміни.

Відзначимо, що велику частину автобусів «Київпастрансу» нині задіяно в евакуації мешканців сіл Київської області, які опинилися у зоні ведення бойових дій ворога.

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