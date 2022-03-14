389 танків, 77 літаків та велика кількість іншої техніки: названо втрати ворога з початку війни

Станом на ранок 14 березня українські військові знищили вже 389 танків, 1249 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 64 одиниці РСЗВ, 617 одиниць автомобільної техніки і 34 ворожих засоби протиповітряної оборони. Про це повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ.

Також перестали існувати 60 цистер з паливно-мастильними матеріалами, знищувати які українців закликали військові.

Повітряні «аси» ворога втратили 77 літаків, і 90 гелікоптерів, а рашистські десантники — 3 кораблі/катери.

«Дані уточнюються», — констатують віськові, нагадуючи, що точні підрахунки ускладнено через високу інтенсивність боїв.

Нагадаємо, лише протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів.

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