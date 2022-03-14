Щороку 14 березня у нашій країні відзначається День українського добровольця. Відповідну ухвалу було прийнято Верховною Радою 17 січня 2017 року.

Саме 14 березня 2014 року понад 500 бійців самооборони Майдану розпочали підготовку на полігоні у Нових Петрівцях для того, щоб взяти участь у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України.

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13 квітня 2014 року було ухвалено рішення про початок антитерористичної операції на сході України. Бійці добровольчих батальйонів взяли активну участь у першому етапі її проведення та не допустили поступу супротивника вглиб материкової України.

Сьогодні українські добровольці створюють непереборну силу для ворога. Про це йдеться у зверненні Міністерства оборони до Telegram.

У кадрі Головнокомандувач ВСУ зазначає, що захищати країну — не обов'язок, а велика честь вступити в бій з ворогом — нагорода.

Нагадаємо, що з початком нападу путлерівських військ на Україну по всій країні сотні тисяч людей добровільно вступили до лав Збройних сил з метою захистити рідну землю від окупантів. Також до виконання бойових завдань приступив Міжнародний легіон, створений при Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони .

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