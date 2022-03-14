Порятунок від жорстоких окупантів: призначено додаткові поїзди для евакуації до чотирьох сусідніх країн.

«Укрзалізниця» оприлюднила графік руху міжнародних евакуаційних поїздів 14 березня 2022 року. Відповідну інформацію розміщено на сайті перевізника.

Поїзди до Польщі

0:40 — № 7603 Львів — Пшемишль

5:27 — № 7605 Львів — Пшемишль

10:30 — № 907/908 Дніпро — Хелм

12:12 — № 7609 Львів — Пшемишль

15:40 — № 7611 Львів — Пшемишль

16:00 — № 912/911 Запоріжжя-1 — Хелм

19:55 — № 7601 Львів — Пшемишль

17:00 — Львів — Хелм

18:22 — № 38/36−35/37 Одеса-Головна — Пшемишль

19:13 — № 67/68 Київ-Пасажирський — Варшава

Словаччина

11:35 № 8661 Чоп — Чієрна-над-Тіссоу — Кошице (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп — Чієрна над Тисоу — Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина

З Чопа протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 9 пар поїздів сполученням Чоп — Захонь, а з Мукачево о 12:30 можна виїхати до Будапешта.

Румунія

З Одеси о 23:23 вирушить поїзд на Тульчу (через Ізмаїл).

Залізничники нагадують, що всі країни ЄС, які межують із Україною, пропускають через кордон за наявності паспорта громадянина України або закордонного паспорта громадянина України.

Нагадаємо, раніше польська авіакомпанія вирішила продавати українцям квитки з великими знижками на рейси з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини до країн Західної Європи.

Фото facebook.com/Ukrzaliznytsia/

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