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Більше жодних бомбардувань: українські воїни знищили чотири літаки, три вертольоти та безпілотник путінських орків

9:20 14 березня 2022
Уламки розбитого літака

Протягом доби 13 березня силами протиповітряної оборони було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотний літальний апарат окупантів. Про це повідомили у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Згідно з оприлюдненою інформацією на одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних Сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях. Попередньо зафіксовано три влучання по літаках противника.

Крыло сбитого рашистського літака

Також зенітні ракетні війська інформують про ураження трьох вертольотів рашистів і одного БпЛА.

«Є гарна новина і від оперативного командування „Північ“, чиє ППО сьогодні вранці вразило ще один літак окупантів», — зазначають військові.

Нагадаємо, рано вранці літак окупантів здійснив бомбовий удар по київській Оболоні, загорілася багатоповерхівка. Згідно з першими наявними даними, загинули дві цивільні особи.

Фото facebook.com/kpszsu

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