Ворог повністю деморалізований: військові РФ влаштували бунт у таборі на кордоні, а спецназ Білорусі відмовляється воювати проти України

На дев’ятнадцяту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню, яке почалося вранці 24 лютого, Розвідка отримала дані про те, що в Бєлгороді створено табір, куди переміщують тих військовослужбовців ЗС рф, які відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання. Стало відомо й про те, що один з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь заявив — спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Тим часом Збройні Сили України завдають нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) окупанта з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України. Лише 18 березня угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати.

Не маючи особливих успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування, окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах. Там знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, напередодні військові оновили дані щодо втрат «живої сили» окупантів за час війни з Україною — понад 14 тисяч.

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