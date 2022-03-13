Електропостачання ЧАЕС вдалося відновити

Чорнобильську АЕС, захоплену окупантами, вдалося знову підключити до енергопостачання. Про це повідомила НАЕК «Енергоатом». З 9 березня ЧАЕС залишилася без централізованої подачі електроенергії через пошкодження окупантами високовольтної лінії. Була загроза виходу з ладу системи охолодження відпрацьованих ядерних зборок і, відповідно, великої аварії на станції.

13 березня «Укренерго» завершила ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна — ЧАЕС та відновила електропостачання станції. З'явилося світло й у будинках Славутича. Кілька днів мешканці міста енергетиків сиділи без електрики, води та опалення.

«Вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров'ям та життям, змогли запобігти ризику можливої ядерної катастрофи, яка загрожувала всій Європі», — заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Українська сторона добивається від європейських та міжнародних структур допомоги у захисті ядерних об'єктів. Дуже важливо змусити ворога залишити АЕС та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо об'єктів атомної енергетики України.

Чорнобильській АЕС загрожують не лише перебої з енергопостачанням. Наразі навколо станції горять ліси. Це могло статися через попадання снаряда або через навмисний підпал окупантами.

Фото dazv.gov.ua

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