Після вбивства американського журналіста представникам ЗМІ заборонили в'їзд в Ірпінь

Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин із 13 березня заборонив в'їзд представників ЗМІ до міста. Пов'язано це з нещодавнім обстрілом російської армії групи іноземних кореспондентів та загибеллю американського журналіста Брента Рено (Brent Renaud). Крім того, вирішено закрити місто для журналістів через загибель захисників Ірпеня на блокпості на в'їзді до населеного пункту.

«Дуже прошу на період до визволення міста не переходити міст із Романівки… Ми не пропускатимемо з Романівки до міста Ірпінь журналістів… За ніч загинули троє захисників міста, які стояли на блокпосту на в'їзді з Бучі. Друзі, з завтрашнього дня в Ірпені не буде журналістів», — пояснив мер Маркушин.

Автомобіль, в якому їхали іноземні журналісти, обстріляли в районі мосту біля села Романівка на в'їзді в Ірпінь. У загиблого журналіста Брента Рено знайшли посвідчення кореспондента американської New York Times. Ще одного журналіста було поранено.

Американець Брент Рено був відомий як режисер-документаліст, знімав фільми про військові дії у гарячих точках. Співпрацював з компаніями HBO та NBC. До 2015 готував репортажі для The New York Times.

Фото Олександр Маркушин/Facebook

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