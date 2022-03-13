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Не у пріоритеті: у Міноборони пояснили, чому «погано» рахують втрати ворога

17:39 13 березня 2022
танки

У Міноборони України пояснили, чому давно не оновлювали дані щодо ворожих втрат в Україні. Вже кілька днів Генштаб ЗСУ повідомляє про «понад 12 тисяч» ліквідованих бійців армії загарбника. Заступник міністра оборони Ганна Маляр пояснює, що зараз захисникам України не до калькулятора.

«Не турбуйтеся, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста та села. Але підрахунок втрат особового складу ворога — далеко не першочергова справа на місці подій», — пояснює заступник міністра.

Також Маляр пояснила, що встановити точну кількість втрат дуже непросто — використовуються різні методики та не всі вони підходять там, де активно ведуться бойові дії. «Є кілька використовуваних методик підрахунку. Тобто після бою ніхто не ходить із калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Дані надходять від різних джерел, часто із запізненням на кілька діб. Все залежить від ситуації на місці», — підсумувала представниця Міноборони.

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Фото GeneralStaff.ua/Facebook

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