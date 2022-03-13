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Україна

«По дворах розвозять дрова. Готуємо на вулиці», — мешканець Славутича про ситуацію у місті

17:29 13 березня 2022
Славутич

Після того, як 9 березня через обстріл окупантів було пошкоджено централізоване електропостачання Чорнобильської АЕС, без електроенергії залишилося й місто енергетиків цієї станції — Славутич Київської області. У місті не тільки зникло світло, а й припинилася подача води в будинки (бо зупинилися насоси), пропало централізоване опалення (адже теплу воду також потрібно качати насосами, а вони знеструмлені).

Про ситуацію в Славутичі написав на своїй сторінці у фейсбуці його мешканець Олександр Купний: «По дворах розвозять дрова. Готуємо їжу на вулицях. Найгірше дітям та стареньким. З продуктами тяжко. Ліків практично немає. Зв'язок ледве-ледве. Тримаємося. Є ті, кому набагато гірше, ніж нам. Вірю в Україну! Житимемо довго і щасливо у вільній УКРАЇНІ!».

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