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«Не може РПЦ проповідувати Христа й підтримувати криваву політику Кремля», — монах про обстріл Святогірської лаври

16:54 13 березня 2022
Святогірська лавра після бомбардування російських військ

Під час бойових дій на території міста Святогірськ Донецької області 12 березня зазнали ушкоджень приміщення Успенської Святогірської лаври (МП), де перебували монахи та біженці. Про це інформує сайт УПЦ.

«12 березня о 22:00 відбувся авіаудар по Свято-Успенській Святогірській лаврі. Авіаційна бомба розірвалася за 50 м від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, і який знаходиться біля входу до Святогірської лаври. Внаслідок страшної сили вибуху у храмах лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері. Декілька поранених відвезли до госпіталю м. Святогірська, решті надано допомогу в обителі. Загиблих немає. У ніч з 12 на 13 березня всі біженці та брати були евакуйовані до монастирських підвалів.

Зараз у Святогірській лаврі перебуває 520 біженців, з них 200 — діти. У місті Святогірську біженців та місцевих жителів близько 10 000 осіб.

Керівництво лаври інформує, що на території обителі та міста не було жодних військових формувань".

Водночас слід додати, що нещодавно намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній відмовився припинити поминання кремлівського патріарха Кирила.

«А вчора ввечері російський фашисти обстріляли храм. Святі гори здригнулися від вибухів, повилітали шибки, вилетіло скло, — написав на своїй сторінці отець Софроній, монах Вінницько-Барської єпархії Православної Церкви України. - Діти в істериці, дорослі в шоці. Може, тепер нарешті до лаврського керівництва дійде, що РПЦ і її керманич Кирило — посібники російського фашизму, ідеологи війни, співучасники вбивств і геноциду українського народу, пророки антихриста, що з ними не може бути ніякого молитовного спілкування. Нині московська патріархія втратила благодать. Не може з одного джерела витікати чиста вода та лайно. Не може РПЦ проповідувати Христа і підтримувати загарбницьку, криваву політику Кремля. Немає благодаті в РПЦ. На жаль. Браття і сестри, які ще вагаються або бояться. Рвіть зв'язки з РПЦ. Треба не просто не поминати божевільного Кирила, а виходити з підпорядкування збориська, яке він очолює. В нас є Помісна Церква, єднаймося в її лоні. Поборемо разом в єдності мокшинську орду. Настав час нагадати болотному племені та його кишеньковій церкві, де їхнє місце. Борітеся — поборете!»

Нагадаємо, що нещодавно рашистські війська обстрілами зруйнували храм святителя Миколая Чудотворця у Волновасі Донецької області. Про це повідомив настоятель храму отець Макарій Дядюсь (ПЦУ).

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