Колишній мер Херсона, ексрегіонал Сальдо очолив проросійський мітинг в окупованому місті

У той час, як на мітинг за Україну на площу Свободи в Херсоні вийшли тисячі мешканців міста, у парку Слави проходив «альтернативний» захід: підтримати окупантів зібралося з десяток колабораціоністів, яких очолив колишній мер Херсона ексрегіонал Володимир Сальдо. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці херсонський журналіст Іван Антипенко.

Це було перше публічне збіговисько зрадників. Вони, мабуть, побоялися розгорнути прапори країни-агресорки, тому тримали стяги СРСР. Прапори на вигляд зовсім новенькі — вірогідно, це червоне ганчір'я шанувальникам кривавого «русского мира» видали окупанти.

Іван Антипенко поіменно назвав ключових персонажів збіговиська: «Зараз коротко про публічних. Володимир Сальдо — колишній мер, регіонал, голосував за диктаторські закони, завжди підтримував проросійську ідеологію. Сергій Черевко — ідейний ватник, тривалий час працював у гуманітарній сфері на керівних посадах у міськраді. Разом із Сальдо і після нього. Кирило Стремоусов — багаторічний явний агент русні в Херсоні, так званий блогер. Ігор Семенчев — колишній голова селища Антонівка. Тетяна Кузьміч — колишня викладачка Херсонської академії неперервної освіти, нещодавно притягалася СБУ за держзраду, співпрацю з фсб. Гена Шелестенко — звичайний дов… б, типу блогер, редактор «Херсонський вісник new». Ну, а також нечисленна масовка.

Для порівняння, таким був мітинг проукраїнських сил у Херсоні.

Демонстрантів намагалися залякати, але — безуспішно.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти хочуть провести на Херсонщині фейковий «референдум» щодо створення «ХНР».

Фото зі сторінки Івана Антипенка в Facebook

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