Мають точно народитися діти: волонтери врятували 5 тисяч людських ембріонів

У Харкові є центр, який безкоштовно допомагає бездітним сім’ям стати батьками. Таких центрів всього три в України. Нешодавно до місцевої волонтерки Марії Зайцевої, яка з перших днів війни розвозить мешканям гуманітарну допомогу, звернулися фахівці цього центру з незвичним проханням: знайти і привезти рідкий азот, який конче потрібен, щоб врятувати п’ять тисяч ембріонів. Знайти цю речовину у місті зараз неможливо, а без неї ембріони загинуть. Безцінний азот знайшли на Дніпропетровщині, а волонтери, ризикуючи життям, під обстрілами привезли його до Харкова. Тепер запасів вистачить на два місяці, ембріони у надійному сховищі, запевняють співробитники центру. З половини врятованих зародків мають точно народитися діти, сподіваються вони.

Раніше «ФАКТИ» писали, що рашисти отримали жахливий наказ — вбивати мирних жителів, у тому числі дітей.

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