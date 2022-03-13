Який запас продовольства має Україна: коментар першого заступника міністра агрополітики

Україна має достатній запас основних продуктів харчування, щоб довго забезпечувати власні потреби. Про це в ефірі Громадського радіо повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. «Україна виробляє продукції сільського господарства у 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання, — заявив чиновник. — Станом на сьогодні у нас достатньо резервів. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн тонн. Зараз у нас близько 6 млн тонн. А влітку вже буде врожай озимини. Кукурудзи маємо дворічний запас: споживаємо 7 млн тонн, а маємо в своєму розпорядженні 15 млн тонн. Соняшникової олії у нас ще на 5 років. Цукор — на півтора роки запасу».

За словами Тараса Висоцького, експорт продуктів харчування з України зупинився. Чиновник наголосив: важливо, щоб виробники продовжили працювати. Країна має хороші передумови, щоб успішно провести посівну: вже закуплено близько 80% необхідних добрив та 75% насіннєвого матеріалу. Засобів захисту рослин — 55% від потреби. Є ще час для того, щоб накопичити все необхідне, зокрема пальне, в достатній кількості.

«Тиждень тому ми анонсували рішення: у досить простій формі онлайн кожен агровиробник може подати до міністерства інформацію про фактичний стан підготовки до посівної та вказати потреби, які він має, — зазначив Тарас Висоцький. — Ми допомагаємо зв'язатися із постачальниками відповідних ресурсів. Цього року мають засіяти 15 млн га. Необхідну інформацію про стан справ та свої потреби вже передали аграрії, які планують сіяти на 3 млн га. Закликаємо всіх виробників сільгоспсировини долучитися до цієї ініціативи».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, за прогнозами експертів, війна в Україні загрожує глобальною продовольчою кризою.

121

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter