В Україні спростили виїзд за кордон людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують

Після випадків, коли українські прикордонники не випускали за кордон чоловіків з видимою інвалідністю (незрячих, на милицях, в інвалідному візку), Кабмін вніс поправки до порядку виїзду людей з інвалідністю І та ІІ груп. Як повідомило Мінсоцполітики, нові правила дійсні на час воєнного стану.

Таким чином, для виїзду з України люди з інвалідністю І та ІІ груп повинні пред'явити на кордоні один із наступних документів:

довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

посвідчення, що підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

«Більшість чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп у віці від 18 до 60 років не мають взагалі військових квитків. А у тих, хто має, відсутня в квитку відмітка про непридатність до військової служби. Прикордонники не пропускають таких осіб через кордон і направляють на медкомісію… З цим зіткнулися тисячі чоловіків з інвалідністю І та ІІ груп, зокрема, повністю незрячі, чоловіки, які пересуваються у колісному кріслі чи на милицях», — пояснила міністр Марина Лазебна .

Крім того, особа з інвалідністю має право взяти із собою супроводжуючого. Це має бути або повнолітній член сім'ї першого ступеня споріднення (один із батьків, чоловік/дружина, доросла дитина), або повнолітня особа, яка може документами підтвердити свої обов'язки (посвідчення особи, яка здійснює догляд за людиною з інвалідністю, довідка про отримання компенсації, допомоги, надбавки за таку працю). Також недієздатних чи обмежено дієздатних осіб може супроводжувати один опікун чи піклувальник.

Одночасно посилено контроль за вивезенням з України дітей із вразливих категорій (дітей-сиріт, дітей без батьківського піклування, дітей із прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей під опікою, піклуванням). Для виїзду необхідно буде підтвердити, що діти їдуть не в нікуди, а до конкретної країни.

Для виїзду необхідно буде пред'явити на кордоні:

запрошення із зазначенням країни остаточного розміщення, кількості та категорії дітей, умов їх перебування, назвою супровідної організації.

письмове погодження обласної військової адміністрації щодо дозволу на виїзд за межі України дітей. Документ має бути погоджений соцслужбою.

Консульські установи повинні протягом одного робочого дня взяти дітей на консульський облік.

Фото pixabay.com

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