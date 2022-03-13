Окупанти викрали мера міста Дніпрорудного

Мера міста Дніпрорудне Запорізької області Євгена Матвєєва викрадено окупантами. Про це повідомив голова Запорізької області Олександр Старух. «Військові злочини стають системними», — констатує він.

Євген Матвєєв на вибори в 2020 році висувався в мери від ОПЗЖ і всього на пару відсотків голосів випередив чинного міського голову. Після початку російської агресії Матвєєв зайняв проукраїнську позицію і 27 лютого приєднався до «живого щита», який перегородив шлях російським танкам.

Матвєєв — не перший мер, якого намагаються усунути російські окупанти. 11 березня в Мелітополі було викрадено міського голову Івана Федорова, який раніше відмовився від співпраці із загарбниками.

Тим часом російські окупанти намагаються показати силу на Херсонщині та встановити жорсткий режим на території, яку оголосили взятою під контроль. У Новій Каховці, Каховці та Таврійську хочуть запровадити комендантську годину, заборонити громадянам збиратися групами, відібрати зброю та запровадити покарання за фото та відео про російських військових.

Фото insiderUKR/Telegram

Фото dnrada.gov.ua

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