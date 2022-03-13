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Яворівський полігон під Львовом обстріляли ракети з Чорного моря. - «ФАКТИ»
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Україна

Жертвами удару по Львівщині стали 9 людей, поранено близько 60

11:21 13 березня 2022
яворівський полігон

Вранці 13 березня Росія завдала ракетного удару по Яворівському військовому полігону у Львівській області. Полігон використовувався Міжнародним центром миротворчості та безпеки, і тут регулярно проводилися міжнародні військові навчання. Внаслідок ракетного удару загинули дев'ятеро людей, поранено ще 57. Серед постраждалих є цивільні особи. Про це повідомив голова Львівської адміністрації Максим Козицький.

Російська авіація випустила Львівщиною понад 30 крилатих ракет. Літаки вилетіли з російського Саратова і завдали удару, перебуваючи в повітряному просторі над Чорним морем.

Протиповітряній обороні вдалося збити кілька ракет, але щонайменше 25 досягли мети. На території полігону виявлено 25 точок ураження. Рятувальники гасять пожежу та розбирають завали на місці ракетного удару. Поранених госпіталізовано до лікарень Львова.

Обстріляний полігон знаходиться за 40 кілометрів від Львова та за 20 кілометрів від кордону з Польщею.

Фото Андрій Садовий/Facebook

Міністр оборони Олексій Резніков просить міжнародних партнерів закрити небо над Україною. «Нова терористична атака проти миру та безпеки поруч із кордоном ЄС та НАТО. Потрібно діяти, щоб зупинити це. Закрийте небо», — закликає він.

Фото архів Міноборони України

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