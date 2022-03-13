«Фосфорні бомби», якими лякали окупанти жителів Донбасу, виявилися не міфом, але використовує ці заборонені боєприпаси російська армія. Фото та відео про застосування фосфорних боєприпасів російськими військовими у місті Попасна наводить перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Використання фосфорних боєприпасів… Це те, що рашисти зараз випускають по наших містах. Неймовірні страждання та пожежі», — каже Білошицький.

Використання боєприпасів з білим фосфором заборонено міжнародною конвенцією про зброю. Фосфорні боєприпаси горять при температурі понад 800 градусів, площа горіння може досягати кількох сотень квадратних метрів. Процес горіння зазвичай тривалий. У людей, які потрапили в зону ураження, можливі особливо важкі поранення, у тяжких випадках — повільна та болісна смерть.

Раніше ООН визнала, що Росія використовує в Україні заборонені касетні бомби. Представники організації кажуть, що з джерел, що заслуговують на довіру, отримали інформацію про застосування росіянами касетних боєприпасів у Вугледарі. 24 лютого такий снаряд вибухнув у центральній міській лікарні, загинуло четверо та поранено 10 людей. У Харкові під час обстрілу касетними боєприпасами густонаселених районів загинуло 9 людей та поранено 37.

Україна

ООН отримала достовірні повідомлення про випадки застосування російськими військами касетних боєприпасів, зокрема у населених пунктах. Таке застосування несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій https://t.co/1gMjblCiTv - ООН (@UnitedNationsRU) March 11, 2022

ООН нагадала, що касетні боєприпаси в населених пунктах, як і фосфорні боєприпаси, несумісні з принципами міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили, що після ворожого обстрілу в містах можуть бути виявлені касетні елементи боєприпасів. Важливо не наближатися до снарядів, що не розірвалися, і не намагатися знешкодити їх самостійно.

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