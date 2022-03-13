«Кажете, немає війни?!»: у Бучі поховали 67 мирних жителів у братській могилі (відео)

У Бучі Київської області поховали у братській могилі 67 мирних жителів. Про це повідомив директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський у Facebook та опублікував відео. На ньому видно, як співробітники забирають чорні мішки з кузова автомобіля і кладуть у яму.

«Похорон пройшов на території міської церкви,— написав Андрій Левківський. — Всі тіла були різні, декого навіть не ідентифікували. Кажете, немає війни?!»

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