У розвідці розповіли, чому загарбники відкрили вогонь по колоні з жінками та дітьми під Києвом

Розвідка Міноборони України дізналася про подробиці обстрілу окупаційними військами евакуаційної колони під Києвом. 11 березня російські військові влаштували стрілянину по людях, які намагалися виїхати із села Перемога Баришівської громади Броварського району. Розвідка з'ясувала, що обстріл окупанти влаштували в той момент, коли люди спробували самостійно виїхати, не чекаючи на узгоджений «зелений коридор».

Міноборони закликає людей правильно оцінювати ризики евакуації поза «зеленим коридором» і пам'ятати, що окупанти без жодної жалості знищують мирне населення.

«Закликаємо всіх громадян, хто опинився в небезпеці, слідкувати за офіційною інформацією про маршрути евакуації та використовувати лише безпечні шляхи», — йдеться у заяві.

13 березня із села Перемога та інших населених пунктів Броварського району знову спробують організувати евакуацію. Про це розповів начальник броварської районної військової адміністрації Павло Проскочило. Точний час виведення людей поки не відомий, але готуються евакуаційні коридори:

Село Перемога — Київ (за маршрутом село Перемога — Лук'янівка — Лукаші — Корніївка — Недра — Садове — місто Березань — місто Бориспіль — Київ);

(за маршрутом село Перемога — Лук'янівка — Лукаші — Корніївка — Недра — Садове — місто Березань — місто Бориспіль — Київ); Село Світильня (Великодимерська громада) — Бровари (за маршрутом Світильня — Плоське — Гоголів — Бровари);

(за маршрутом Світильня — Плоське — Гоголів — Бровари); Велика Димерка — Бровари. Збір біля селищної ради Великої Димерки за адресою вул. Бобрицька, 1. Коридор буде організовано за маршрутом Велика Димерка — село Зоря — с. Гоголів — с. Красилівка — залізничний вокзал у місті Бровари.

Нагадаємо, обстрілявши евакуаційну колону 11 березня, окупанти змусили людей повернутися до села Перемога і наразі цивільних звідти не випускають.

694

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter