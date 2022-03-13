«М'ясо» закінчується: окупанти перекидають в Україну морпіхів із Камчатки

Російська армія зазнає втрат в Україні, а тому продовжує тактику руйнування об'єктів у тилу. Вранці 13 березня РФ рознесла авіаударом важливий об'єкт у Львівській області — Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Було випущено вісім ракет, частину інфраструктури центру було сильно пошкоджено, частину — знищено. За попередніми даними, загиблих немає, дані щодо постраждалих уточнюються.

Міжнародний центр миротворчості та безпеки був відомий тим, що тут на полігоні в Яворівському районі регулярно проводилися українсько-американські Rapid Trident та інші військові навчання. Міжнародна спільнота InformNapalm не виключає, що на момент обстрілу на об'єктах, які зазнали атаки, могли перебувати іноземні інструктори країн НАТО.

Радник голови МВС Вадим Денисенко вважає, що атакою на Яворівський полігон Росія намагається залякати українців у тилу. «Росіяни намагаються показати, що немає жодної спокійної та безпечної точки в Україні», — заявив він.

За даними депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, система ППО спрацювала, і ракети були збиті саме в районі Яворівського полігону.

Крім того, вранці 13 березня знову атакували аеропорт в Івано-Франківську. Мер Руслан Марцінків просить мешканців районів, наближених до аеропорту, переїхати. Міський голова впевнений, що мета ворога на найближчий час — удари по об'єктах у тилу та застосування тактики залякування.

12 березня окупаційні війська залишили місто Скадовськ на Херсонщині. «У місті немає окупаційних військ, ситуація контрольована, працюють комунальні служби. Є вода, світло та зв'язок, щоправда з перебоями. Працюють служби соціального забезпечення», — заявив мер міста Олександр Яковлєв.

Тим часом збройні сили РФ, втративши в боях в Україні тисячі військових, формують нові підрозділи. Резерви особового складу настільки вичерпані, що в Україну планується перекинути морпіхів Тихоокеанського флоту. За інформацією Генштабу ЗСУ, розвідка доповіла про підготовку росіянами залучення до війни в Україні 1500 осіб зі складу 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський).

За останню добу в Україні було знищено два ворожі вертольоти, два винищувачі, зокрема Су-34, та два БПЛА.

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