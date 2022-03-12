Ворог деморалізований і відступає: українським воїнам вдалося звільнити два населені пункти у Чернігівській області

Незважаючи на запеклі бої, що точаться в Чернігівській області, захисники з підрозділів оперативного командування «Північ» з кожним днем наближають час перемоги.

Так, у суботу, 12 березня, ВСУ вдалося звільнити ще два населені пункти, одночасно не дати можливості ворогові встановити понтонну переправу і тим самим стримати запал ворога просуватися у бік Києва.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони у Telegram.

«Як результат — маємо в трофеях техніки ворога понад 10 одиниць. Армія російської федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований і не може вести активні бойові дії», — зазначає оперативне командування. Північ".

Про те, як проходить битва ЗСУ з "другою армією світу", у Міноборони показали у ролику, знятому в зоні проведення ООС.

В кадрах зафіксовано залпи військової техніки українських бійців.

"Артилеристи Об'єднаних сил продовжують перетворювати "другу армію світу" на купу металобрухту. Слава Україні! Смерть ворогам!" – йдеться у повідомленні Міноборони.

"Путін, забирай м'ясо своє додому" , – вигукує на відео один із артилеристів і видає залп гармати.

Нагадаємо, генерал ЗСУ Сергій Кривоніс розповів, що російські війська мають ще досить великий потенціал, а те, що вже вдалося знищити українським військовим — лише одна його третина. Зараз окупанти проводять приховану мобілізацію та підтягують сили у різних напрямках, роблять перегрупування і готують новий наступ.

Проте українці не мають наміру здаватися, і знищують ворога вражаючими темпами — фактично по тисячі «голів» на день, не кажучи вже про ворожу техніку.

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