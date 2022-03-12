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Україна

На Херсонщині готують референдум щодо створення «ХНР», — місцевий депутат

21:48 12 березня 2022
Мітинг у Херсоні

В окупованому Херсоні та області російські окупанти готують референдум щодо створення на Херсонщині «ХНР». Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова фракції партії «Європейська солідарність» у Херсонській обласній раді Сергій Хлань, який служить у місцевій теробороні.

«Окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради з запитанням, чи готові ми співпрацювати з ними, — написав Сергій Хлань. — Категорично відмовився. Звертаюсь до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення.

Створення ХНР перетворить наш край на безнадійну діру без життя та майбутнього.

Не дайте їм жодного голоса! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати «ХНР»! Вся держава буде дивитись на вас, і жодних виправдань співпраці з окупантами бути не може!

Не повірю, що вам буде гірше, ніж звичайним людям Маріуполя, Чернігова, Харкова, Сум, Гостомеля які вже два тижні переносять нелюдські страждання, але не здаються!

Увійдіть в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам'ятати наступні покоління", — написав Сергій Хлань.

Додамо, що напередодні на будівлі управління Служби безпеки України в Херсонській області окупанти вивісили прапори — російський і Херсона.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про те, що окупанти мають намір провести референдум у Херсоні з метою створення «ХНР»:

«За методичкою 2014 року РФ відчайдушно намагається провести бутафорський „референдум“ за „народну республіку“ в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів. Херсон є і завжди буде Україною», — написав Дмитро Кулеба в Twitter.

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