Примушують убивати мирних жителів, у тому числі дітей: стало відомо про жахливий наказ, який отримали рашисти

Разом з дозволом офіційно дозволили грабувати українців, відбираючи продукти та товари, російські окупанти отримали наказ відстрілювати цивільних людей без особливої вибірковості. Про це повідомили у прес-службі СБУ, посилаючись на аудіоперехоплення розмов рашистів.

«Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху*рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху*рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили», — говорить під час перехопленої СБУ розмови один із окупантів.

З цих же розмов зрозуміло, що із 2 тисяч бойовиків так званої «ЛНР», яких відправили штурмувати Харків, в живих залишилося лише близько 25 людей. Всі інші згинули.

Нагадаємо, за офіційними даними, станом на 12 березня в боях за Україну загинули 1300 українських військових, тоді як втрати окупанта за дуже приблизними підрахунками становлять 12 тисяч «голів».

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