Бунт під Одесою: 600 путінських морпіхів відмовилися воювати з Україною

Російські морпіхи зірвали наступ на Одесу, влаштувавши бунт через небажання воювати. Про це повідомили у СБУ, показавши відео допиту полоненого оккупанта.

За його словами, більше 600 російських морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається. І це при тому, що армійське керівництво відновило практику «розстрільних загонів» — ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти.

«Нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелоні, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутись додому», — констатував полонений.

Тепер, ставши співучасником злочинів, окупант шкодує, що у них не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці під Одесою.

Нагадаємо, за даними розвідки, росфашистам офіційно дозволили грабувати українців, відбираючи продукти та товари.

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