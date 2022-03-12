Сьогодні вже всьому світу стало зрозуміло — Україна не така слабка, як здавалось, а Росія не настільки велична, як вважали. Власне, однією з рис Кремля є вміння наділяти вигаданими якостями все, що пов'язано з РФ. Це стосується, зокрема й економіки, яка останніми днями, увійшла «в круте піке». І хоч в Москві намагаються «тримати обличчя», проте вже усі розуміють, що Росія — це непередбачувана країна з кривавим очільником, тому вести бізнес з нею неможливо. Саме тому останніми днями більшість іноземних компаній пішли з цього ще донедавна перспективного та прибуткового ринку. Як наслідок, за прогнозами експертів, роботу найближчим часом втратять щонайменше 120 тисяч росіян. До кінця року таких налічуватиметься майже 9 мільйонів. Що кривавий агресор планує робити з армією власних безробітних, яка доля очікує на російську сировинну економіку (країна фактично нічого сама не виготовляє), навіщо Росія залучає до війни з Україною сирійських найманців, а не власних військових, про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповідає політтехнолог, політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

«Рівень жертв серед росіян настільки величезний, що навіть українці не встигають рахувати»

— Сьогодні кожна іноземна компанія, котра себе поважає, вважає за потрібне піти з російського ринку. Як наслідок, у РФ тисячі безробітних. Чи зможе вона впоратись з цією армією?

— В принципі, у неї є така можливість, як проводити емісію грошей для забезпечення росіян. Тобто ці рублі підуть на виплати по безробіттю тощо. Звичайно, що таку кількість безробітних вони швидко абсорбувати не зможуть, оскільки рвуться всі торговельні шляхи, всі ланцюги, просто відрубується імпорт. Таким чином, в Росії можуть стикнутись з проблемою — гроші є, але купити на них немає що. Тобто так, як це було в Радянському Союзі, про який вони так мріяли.

Тож, створюється додатковий дефіцит на ринку харчування й не лише. Поки що росіяни живуть на завезених раніше запасах. Думаю, на місяць у них ще чогось вистачить. Однак населення вже відчуває — ціни підійматимуться, імовірніше за все, зараз будуть спекуляції на всьому.

— Тобто перспективи в Росії відсутні як такі?

— Звичайно, нічого веселого на них не чекає. Тим більше ми зараз бачимо що США, Європейський союз хочуть виключити РФ з режиму найбільш сприятливої країни для торгівлі. Де-факто її виключатимуть взагалі з усіх торговельних ланцюгів. Йдеться й про СОТ (Світова організація торгівлі). Тобто це повна блокада. Проте найбільш небезпечне для Росії — це де-факто запровадження ембарго на експорт російської нафти, яка асоціюється з кров'ю та вбивствами.

Звичайно, у росіян немає чим фінансувати свій дефіцит бюджету. Для них найбільш небезпечне ембарго на постачання не газу, а передовсім нафти. Безумовно, вони зможуть знайти якісь обхідні шляхи для того, щоб торгувати нафтою, але це, по-перше, не за такими «солодкими» цінами, які зараз є. По-друге, великі компанії її не закуповуватимуть.

Добре, якщо продадуть 20% від обсягів нафти, які зараз є і яку вони можуть видобувати та реалізовувати.

Але, як я вже казав, вони можуть просто друкувати гроші аби «закрити певні дірки». Однак це вже буде гіперінфляція в країні.

— Проте — чи зможуть вони економічно протриматись, щоб нас затиснути?

— Так, економічно ще можуть тиснути, бо скажуть своїм безробітним, мовляв, немає роботи — їдьте воювати в Україну. Закидатимуть нашу країну трупами. Хоч, думаю, що там вже охочих до нас їхати не так й багато, навіть серед військових.

— Інформація про справжні втрати серед російських військових доходить в тил і вони не квапляться воювати?

— Шойгу заявляє, що вони хочуть привезти воювати сирійців. Постає запитання — чого б це? Начебто у вас є армія, але військові, мабуть, вже все чудово знають і розуміють.

Так, є намагання втягнути у війну Білорусь. Це через те, що власного ресурсу немає. Думаю, рівень жертв серед росіян настільки величезний, що навіть українці не встигають рахувати. За різними оцінками, вже перевалило за 14 тисяч.

Для порівняння: у війні в Афганістані, яка тривала 10 років, загинуло 15 тисяч. Тобто норматив афганської війни вже виконано, грубо кажучи.

— Тож, повертаючись до економіки Росії, можна говорити, що єдиний шлях вижити — запустити друкарський станок?

— Так, або запроваджувати систему талонів, перерозподілу ресурсів, як у воєнний час. Проте все це працювало в Радянському Союзі, де не було бізнесу. В нинішніх умовах це просто не працює.

«Китай в основних санкціях підтримує Захід»

— Власне, й люди в Росії сьогодні вже не ті, що в Союзі?

— Люди сьогодні вже звикли до зовсім іншого рівня комфорту. Щоправда, російська глибинка — вона ж зачухана і забита. Про це свідчать телефонні перемовини солдатів, які дивуються, що в українських селах є асфальт. Якийсь орк заходив у будинок наших людей і дивувався, мовляв, начебто будинок не багатий, але він побачив коробки від айфона, айпад теж є. Те, що вони тут бачать, — це для них це просто дичина. Нам же демонстрували красиву фасадну картинку рівня життя Москви, Санкт-Петербургу. Інша Росія живе значно бідніше за Україну в багатьох місцях.

Водночас це точно не радянські люди, які були замкнені в інформаційному просторі: вони не знали, що і як, жили від однієї війни до іншої; були репресії, ГУЛАГ тощо. Насправді тоді вони не бачили іншого життя, але донедавна у росіян були ситі роки. Звичайно, це їм не дуже подобається.

— В Кремлі рапортують, мовляв, вони мають змогу успішно переорієнтуватись на китайський ринок. Чи зможе Піднебесна закрити всі потреби Росії, спричинені санкціями?

— Китай в основних санкціях підтримує Захід. Вони згортають фінансування деяких програм тощо. Порівняйте, товарообіг Китаю з Росією та з усім світом чи з тією ж Америкою: по-моєму, з США 600 млрд доларів, а з Росією 100 млрд. От воно йому треба? Тим паче розуміючи, що Росія від нього нікуди не подінеться. Так, китайці братимуть нафту якимось обхідними шляхами. Але ж ціна буде рази у два меншою, ніж зараз. Китай може замістити деякі промислові групи товарів для Росії. Приміром, якісь запчастини тощо. Я такого не виключаю, але роблю це вкрай обережно, адже китайці нещодавно відмовили в обслуговуванні запчастинами літаків Росії.

Це ж хитрувата позиція Китаю. Вони розуміють, що у росіян немає виходу і викручуватимуть їм руки: приміром, віддайте нам у довгострокову оренду половину Сибіру. Це можливо. Дострокова оренда в такому випадку — це окупація.

— Тож, які втрачені позиції може замістити Китай?

— Китайські технології третього сорту. Переважна більшість нафтогазового обладнання все одно виробляється в Європі, США, Америці, Японії. Ці країни його не постачатимуть.

До слова, вже було повідомлення від США, яким вони попередили Китай, щоб ті не допомагали Росії обходити санкції. Йшлось якраз про постачання чіпів, які потрібні Росії для виготовлення зброї.

Американці попередили — помітимо, що допомагаєте обходити санкції, одразу накладемо їх на вас. Тому Китай буде вибірково підходити до цього питання. Автомобілі постачатимуть, трактори теж, як і якесь металургійне обладнання не дуже високого рівня, все інше — ні. Росію використовуватимуть як сировинний придаток.

«Росіяни реально не продумали те, що Захід може заблокувати їхні резерви»

— Плануючи цю війну, росіяни ж, припускаю, прораховували втрати економіки?

— Так, вони прораховували різні сценарії. Єдине, що реально не продумали, це те, що Захід може заблокувати їхні резерви, а вони досить великі. Також запроваджують санкції, російських олігархів «мочать» скрізь у світі. Ми бачимо, все більше і більше країн заарештовує їхні активи.

Зараз є заборона на експорт доларів та євро в Росію — це теж створює великі проблеми. Нещодавно була історія, коли «Роснафта» не змогла виплатити вчасно 2 млрд зі своїх рахунків, і вони готівкою закривали цю потребу. На таких рівнях готівка не працює. Це свідчить про наступне — у Росії реальні проблеми з валютою.

— А що ж далі вони робитимуть та чим розраховуватимуться?

— У них є нафта та газ, але ж їх їсти не будуть та й виготовляти з такої сировини споживчі товари теж. Аналогічна ситуація з оновленням тієї самої військової техніки. Те, що ми бачимо: в Україну йде дуже стара техніка, бо вони розікрали армію до такого стану, що навіть їхні солдати вдягнені, як ті бомжі з вокзалу. Бійці нашої територіальної самооборони мають значно краще спорядження. А все тому, що одяг теж десь потрібно закуповувати, а танки переобладнати, от тільки ресурсу для цього вже немає.

— Питання, яке сьогодні турбує кожного: ці справді пекельні санкції зможуть зупинити Путіна?

— Санкції працюють в середньо- та довгостроковому періоді. Хоча вже росіяни їх відчувають. Де-факто, в Росії наразі не існує офіційно курсу рубля: він такий, як у Радянському Союзі. Точно не згадаю, яким був офіційний курс рубля до долара, але, по-моєму, — 84 копійки за долар. Однак купити його за такою ціною було — неможливо. На чорному ринку тоді долар реально коштував 10 рублів. Як-то кажуть, відчуйте різницю. Звичайно, що санкції працюють, бо Росія імпортозалежна країна. Вони майже нічого в себе не виробляють, через що зупиняється виробництво машин тощо. Звісно, це спрацьовує.

Якщо говорити про припинення війни, то це станеться лише, коли Захід надасть Україні систему протиповітряної оборони, щоб забезпечити так зване закрите небо. Оце б спрацювало, бо тут у нас є проблеми. Щоб у них взагалі не було жодних переваг в авіації. Далі може працювати лише українська армія, бо їх зупинити буде важко.

Щоправда, останні 3 дні на фронті жодних змін немає: вони нікуди не йдуть, наступ захлинувся. Жертви з їхнього боку величезні. Росіян тут просто розстрілюють і знищують з усіх можливих боків. Тому, звичайно, що лише українська армія може зупинити ворога, і вона ефективно діє.

Ілюстративне фото: facebook.com/UkrainianLandForces/



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