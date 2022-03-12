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Україна

Мордор знову зазнає втрат: Bayraktar блискуче знищив російську систему залпового вогню «Ураган» (відео)

17:29 12 березня 2022
Bayraktar

Турецькі безпілотники Bayraktar продовжують тішити захисників України своєю ефективністю. Так, один із дронів українських військових блискуче знищив російську реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) «Ураган». Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ та публікують відповідне відео.

«Мордорська армія втратила РСЗВ 9П140 „Ураган“ внаслідок чергового удару Bayraktar TB2», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше Збройні сили України знищили у Київській області за допомогою безпілотника Bayraktar систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.

Нагадаємо, що з початку віроломного російського вторгнення в Україну українські воїни знищили понад 12 тисяч загарбників, 362 ворожих танки та 33 засоби ППО противника.

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