29.27 / 31.20 32.52 / 34.76
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Президент Зеленський вперше озвучив кількість українців, які загинули в боях із путінськими фашистами

17:18 12 березня 2022
Президент Зеленський вперше озвучив кількість українців, які загинули в боях із путінськими фашистами

Президент Володимир Зеленський уперше за довгий час озвучив воєнні втрати України. За його словами, у боях загинуло близько 1300 українських військових.

Про це глава держави заявив під час зустрічі із іноземними ЗМІ 12 березня.

«У нас загинуло близько 1300 військових», — сказав він.

При цьому Володимир Зеленський додав, що він та весь український народ впевнені у перемозі України у війні.

«100% ми знаємо, що буде перемога і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і промовляють деякі деталі домовленості, тієї, яка може між нами та РФ бути. Я хотів би, щоб це сталося, якби це було б вже реально на практиці, а не на словах, розпочати процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни… Звичайно, 100% початок має бути із припинення вогню… Ми все це розуміємо», — сказав він.

Приводом для таких думок президента стало те, що війна поєднала всю нашу націю.

«У нас скрізь фронт, ситуація скрізь по-різному складна. Кілька невеликих містечок уже не існує. І людей там більше немає. Це трагедія. На сході нашої країни просто зупинилося життя», — наголосив Володимир Зеленський.

Водночас українці не мають наміру здаватися та впевнені у своїй перемозі.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 березня українські військові знищили понад 12 тисяч окупантів, перестала існувати тридцять одна ворожа батальйонно-тактична група.

361

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Президент Зеленський вперше озвучив кількість українців, які загинули в боях із путінськими фашистами

Президент Зеленський вперше озвучив кількість українців, які загинули в боях із путінськими фашистами

Наслідки боїв у Гостомелі

Російська погань повзе до столиці: названо найнебезпечніші напрями в Київській області

Bayraktar

Мордор знову зазнає втрат: Bayraktar блискуче знищив російську систему залпового вогню «Ураган» (відео)

заарештований чоловік

19-річну біженку з України зґвалтував поляк

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.