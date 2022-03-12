Президент Зеленський вперше озвучив кількість українців, які загинули в боях із путінськими фашистами

Президент Володимир Зеленський уперше за довгий час озвучив воєнні втрати України. За його словами, у боях загинуло близько 1300 українських військових.

Про це глава держави заявив під час зустрічі із іноземними ЗМІ 12 березня.

«У нас загинуло близько 1300 військових», — сказав він.

При цьому Володимир Зеленський додав, що він та весь український народ впевнені у перемозі України у війні.

«100% ми знаємо, що буде перемога і на 100% ми не знаємо, коли це буде. Наші дипломати працюють і промовляють деякі деталі домовленості, тієї, яка може між нами та РФ бути. Я хотів би, щоб це сталося, якби це було б вже реально на практиці, а не на словах, розпочати процес врегулювання, процес миру, процес закінчення війни… Звичайно, 100% початок має бути із припинення вогню… Ми все це розуміємо», — сказав він.

Приводом для таких думок президента стало те, що війна поєднала всю нашу націю.

«У нас скрізь фронт, ситуація скрізь по-різному складна. Кілька невеликих містечок уже не існує. І людей там більше немає. Це трагедія. На сході нашої країни просто зупинилося життя», — наголосив Володимир Зеленський.

Водночас українці не мають наміру здаватися та впевнені у своїй перемозі.

Нагадаємо, за оперативними даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 березня українські військові знищили понад 12 тисяч окупантів, перестала існувати тридцять одна ворожа батальйонно-тактична група.

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