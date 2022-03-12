Російська погань повзе до столиці: названо найнебезпечніші напрями в Київській області

Полчища російських окупантів продовжують затято пробивати шлях до столиці нашої країни, зазнаючи при цьому величезних втрат. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, назвавши найнебезпечніші напрями станом на ранок 12 березня.

«Найнебезпечніші напрями: Житомирська траса, Буча — Ірпінь — Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району», — зазначили в адміністрації.

Згідно з повідомленням, бої з агресором точаться на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

«Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. У всіх районах триває боротьба з диверсійними групами», — йдеться у повідомленні.

12 березня триває евакуація населення через гуманітарні коридори з Гостомелю, Козаровичів, Микуличів, Андріївки, Макарова та Бородянки.

Гуманітарна допомога надсилається до всіх 7 районів Київської області, додали в ОВА.

Згідно з повідомленнями розвідки, на північному заході від Києва продовжуються бої із сухопутними військами РФ. У свою чергу радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що Київ не оточений, постачання всіх необхідних продуктів, медикаментів та пального забезпечене. Крім того, місто продовжує разом із військовими та загонами територіальної оборони працювати над зміцненням Києва. Зокрема, на дорогах встановлюються блокпости.



12 березня влада знову намагається вивезти до Києва мешканців Гостомеля та Бучі, а також сіл Гореничі, Білгородка та інших, при цьому мешканців села Андріївка, міст Макарів та Бородянка евакуюватимуть до Житомира.

Фото АР

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