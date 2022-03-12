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З 14 березня у школах відновлюється освітній процес, — міністр Шкарлет

16:02 12 березня 2022
З 14 березня у школах відновлюється освітній процес,&nbsp;— міністр Шкарлет

З понеділка, 14 березня, Україна розпочинає освітній процес у 12 областях, що передбачає одноразове скасування ЗНО і ДПА. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, за згодою одного з батьків діти можуть долучитися до освітнього процесу в тому регіоні, де вони нині перебувають, в будь-якому форматі. Для цього МОН використовуватиме освітню платформу «Всеукраїнська школа онлайн», до якої є доступ у 120 країнах світу. Також функціонує відповідний мобільний додаток.

Міністр повідомив, що найближчим часом Верховна Рада має затвердити законопроект № 7132, який регламентує особливості учбового процесу у 2022 році, включаючи механізм вступу до вузів.

«З метою попередження корупції жодних вступних іспитів у вузах не передбачається», — акцентував увагу міністр.

Нагадаємо, путінські окупанти продовжують фізично знищувати талановитих українських педагогів.

Фото instagram.com/babaslavka/

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