Росія вас покинула, годуйтеся самі: росфашистам офіційно дозволили грабувати українців, відбираючи продукти та товари

У зв'язку з гучним провалом «бліцкригу» ворог змушений змінити тактику і навіть пішов на те, щоби легалізувати мародерство.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій загарбники не здатні належним чином забезпечити свої підрозділи пальним, продуктами харчування, технікою, патронами та провести ротацію.

«Тепер основне завдання окупантів — закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. При цьому підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від поставок і отримали вказівку перейти на „самозабезпечення“ до наступних розпоряджень. Тобто відбирати все необхідне у місцевого населення і г., магазини, аптеки», — заявляють у розвідці.

Тому кадри мародерства, які останніми днями облетіли весь світ — це не поодинокі випадки. До того ж, вони супроводжуються численними випадками тяжких злочинів проти мирного населення: вбивствами, тортурами, зґвалтуванням. У тому числі — неповнолітніх.

«Це цілеспрямована політика терору держави-окупанта, що заохочується її вищим керівництвом. Усі злочини окупантів фіксуються. Ті, хто їх вчиняє — відомі. І відплата буде неминучим» , — наголосили у ГУР Міноборони.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Мелітополі окупанти розграбували 11 магазинів.

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