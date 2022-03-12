«Мені соромно за сина», — мати полоненого російського льотчика, яка живе в Кременчуці

Під час пресконференції полонених льотчиків російських військово-повітряних сил, що відбулася 11 березня в агентстві «Інтерфакс-Україна», один з них, майор Олексій Головенський, заявив, що у нього «на території Полтавської області завжди були родичі». Насправді ж у Кременчуці й сьогодні мешкають його батьки.

У відеозверненні, записаному напередодні Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, мама полоненого вибачилася перед українським народом. «Прошу за сина і за себе, що не змогла виростити нормальну, гідну людину», — сказала вона.

За її словами, про те, що син бомбардував українські міста та був збитий, вона дізналася із засобів масової інформації. «Мені важко зрозуміти, як можна було виконувати злочинний наказ командира бомбити Україну», — говорить жінка, зазначаючи, що вона з родичами й сусідами неодноразово ховалися у підвалі, зачувши звук повітряної тривоги.

Наскільки щирі слова матері полоненого командувача авіаційної ескадрильї, сказати важко. Бо, за його ж словами на пресконференції, батьки мали переїхати до його родини у Краснодарський край. Але у мами стався інсульт і через проблеми зі здоров’ям переїзд відклався.

Дід і баба Олексія, як раніше повідомляли спецслужби, мешкали у сусідньому з Кременчуком Глобинському районі. Батько 42-річного полоненого доглядав їх до самої смерті. Похоронивши батьків, чоловік планував продати їхній будинок і перебратися з дружиною в Росію, де в них підростають онуки. Де його родичі сьогодні й що з ними, майор Головенський не знає, оскільки після військового вторгнення в Україну (Олексій вперто називає це спецоперацією) у військових, мовляв, відібрали телефони і всі засоби зв’язку.

«Як це, бомбити країну, на території якої живе твоя мати?» — поцікавилися журналісти в Олексія Головенського.

— Я не літав на бомбардування, — заперечив полонений. — Але літають інші. Мені показали Харків, у якому, до речі, проживають родичі моєї дружини. Я в шоці від того, як місто зачистили.

Зазначимо, що 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк, у якому служить (чи, пак, служив) майор Головенський, базується в Саках (Крим) й належить до морської авіації військово-морського флоту РФ. Починаючи з 23 лютого, особистому складу полку був доведений наказ головнокомадуючого збройних сил РФ про початок операції з вторгнення на територію України й подальшого її захоплення. Наступного дня полк був повністю приведений до вищого ступеню бойової готовності, заряджений всіма видами озброєння, авіаційних засобів ураження й приступив до виконання бойових вильотів.

Протягом 24 лютого — 5 березня майор Головенський виконав сім бойових вильотів, метою яких, за його словами, були розвідка, виявлення радіотехнічних та радіовипромінювальних засобів Протиповітряних сил Збройних Сил України для подальшого їхнього знищення, у тому числі в акваторії Чорного і Азовського морів. Він мав також забезпечити повітряну підтримку російському десанту при висадці в Одесі.

— Всі вильоти проводилися безпечно, ніхто ні про що не переживав, бо наше керівництво постійно твердило нам, що Україна слабка у протиповітряній обороні, що все старе, що нічого не працює, тому літайте, вторгайтесь і нічого не бійтесь, — заявив Олексій Головенський на пресконференції. — Авіація республіки Крим, яка бере участь у вторгненні, також постійно забезпечувала підтримку сухопутних військ з повітря.

Під час останнього бойового вильоту з аеродрому Саки літак Головенського направили в Миколаївську область для виявлення радіовипромінювальних засобів ПВО України та ведення розвідки. За пів години після цього він був збитий двома ракетами Протиповітряних сил України. Катапультувався і потрапив у руки представників ЗСУ. «ПВО на території України працює відмінно», — зробив висновок полонений.

Олексій Головенський

За його словами, дві ескадрильї, що входять до його полку, складаються зі старих літаків Су-24 і нових маневрених Су-30, на такому літав він. Однак, зазначає, нові «сушки» призначені для висотного пілотажу, а він змушений був літати на низьких висотах, через що справні прилади «не бачили», що по ньому випущені ракети.

У 2018 році Олексій Головенський брав участь у бойових діях на території Сирії, які так само називає «операцією». Тоді його завданням було вести розвідку в акваторії Середземного моря.

До речі, одразу після жорсткого «приземлення» у полі під Миколаєвом, пішли чутки, що збитий льотчик — син колишнього директора Кременчуцького льотного коледжу Володимира Головенського. Виявилося, вони просто однофамільці.

Олексій Гловенський під час пресконференції закликав російських військових не виконувати злочинні накази командування.

Раніше командування Повітряних Сил ЗСУ підбило підсумки 12 днів війни та повідомило: протиповітряна оборона досі ефективно знищує російського окупанта в повітрі. Чимало крилатих ракет, випущених росіянами з різних напрямків, не досягають цілей саме завдяки ППО держави.

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