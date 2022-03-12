«Окупанти стануть, як зайчики»: Арестович спрогнозував подальший сценарій війни України проти росії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович дав позитивний прогноз для українців у війні з росією. Проте він попередив про можливу спробу ще одного наступу окупантів. Про це Арестович повідомив в ефірі українського телебачення.

Арестович вважає, що зараз ворог «на паузі». Але можлива активізація російско-фашистських військ в зоні ООС, десь під Маріуполем, можливо, буде Харківська область і, може, Київська. «Вони кинуть туди свої резерви. Але наступити їм все одно не вдасться», — сказав радник голови офісу президента. Він додав: «Оскільки вони „бестолковиє“ і знову все зроблять не так, як треба, то й ці резерви поляжуть. Але це може зайняти там ще 10 днів… Я даю 2, може, 3, може, 3,5 тижні їхніх спроб десь там активно наступати. Після того вони стануть, як „зайчики“, бо воювати не буде чим взагалі», — впевнений Олексій Арестович.

За його прогнозом, після провалу цієї спроби росіяни перейдуть до позиційної війни. А в обороні вони вразливіші, ніж у наступі. «Доб'ємо їх, і тоді вони підуть на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми», — заявив радник голови Офісу президента.

Також Арестович вважає малоймовірним застосування путіним ядерної зброї у війні з Україною.

«До ядерного шантажу вони вдалися фактично на другий день. Але давайте подивимося. По-перше, технічне прийняття рішення про застосування ядерної зброї (залежить від. — Авт.) — щонайменше 7 людей від Путіна до офіцера, який крутить ключ. Я не думаю, що цей ланцюжок спрацює», — зауважив Арестович.

По-друге, додав він, тотальний удар ядерною зброєю по Україні накриє велику територію Білорусі і значну частину території Європи, які стануть стануть непридатними для життя на багато років. Радник не виключає, що така перспетива стримає ворога.

Раніше в єдиному ефірі українських телеканалів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, що російський агресор опрацьовує два варіанти ядерного шантажу і за будь-якого варіанту буде звинувачувати в тому, що сталося, Україну.

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