Два «двохсоті» і купа трофейної техніки: сувора тероборона Сум голими руками зупинила танки та САУ фашистів

Територіальна оборона міста Суми взяла приклад з жителів Куп'янська і голими руками зупинила три російські танки і самохідну артилерійську установку. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.

«Тероборона Сумщини чинить опір щодня: збирає трофеї та знешкоджує ворога! 16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голими руками зупинила три танки фашистської Росії та одну САУ. Щонайменше двоє 200-х „смажених чебуреків“», — заявив глава ОВА.

Як писали «ФАКТИ», раніше мешканці Херсона вийшли на мітинг за Україну, прогнавши загарбників із центру міста. Відео з'явилося у мережі. А в Миколаєві місцеві жителі зупинили супротивника, захопивши в полон російських солдатів та техніку.

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