Відправили слідом за російським кораблем: ЗСУ знищили гвардійський мотострілецький полк із Брянської області

У ході війни Росії проти України українська армія повністю знищила мотострілецький полк із Брянської області. Йдеться про 488-й мотострілковий полок, який дислокується в місті Клинці (районний центр Брянщини). Про це написав у своєму Facebook речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«В/год 12721 488-й полк (м. Клинці, Брянська обл.) знищено повністю. Слава ЗСУ», — повідомив він.

Наголошується, що цей полк входить (входив) до складу 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.

Нагадаємо, під Києвом Bayraktar знищив РЕБ ворога прямо під час трапези путінських орків, а в Міноборони констатували, що на 17-ту добу протистояння України російському вторгненню боєздатність втратила вже тридцять одна батальйонно-тактична група ворога.

Фото Генштабу ЗСУ

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