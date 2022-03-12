Російський агресор опрацьовує два варіанти ядерного шантажу, і за будь-якого варіанту буде звинувачувати в тому, що сталося, Україну. Про це в ефірі єдиного ефіру українських телеканалів попередив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, нагадавши, що окупант вже прицільно обстрілював Запорізьку АЕС.

Нині ж ворог розробляє варіанти, в яких задіяно виведену з експлуатації Чорнобильську АЕС, яка опинилася без електроживлення.

«Ми маємо інформацію про розроблення (ворогом. — Авт.) двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший — це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге — застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії „нацистські“, „неонацистські“ формування, яких тут насправді не існує», — розповів Буданов.

За словами глави ГУР, до таких нелюдських злочинів російське керівництво вдається, тому що розуміє: плани швидкої «кампанії» в Україні провалилися.

«В будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і росію. А найбільше постраждають білорусь і Україна», — констатував розвідник.

Нагадаємо, МАГАТЕ вже втратило зв'язок із ЧАЕС і заявило про ядерну загрозу.

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