Ідеальні умови для знищення окупантів «пачками»: якою буде погода в Україні 12 березня

У суботу на більшій частині території України утримається похмура погода без істотних опадів. Лише на тимчасово окупованому півострові Крим протягом дня можливий сніг. Про це йдеться у повідомленні на сайті www.meteoprog.ua.

Зазначається, що нічні температури залишаться низькими, але вдень у більшості областей очікується плюсова температура повітря. Вітер північний, північний, 3−5 м/с. Іншими словами, погода сприяє ВСУ та всім українцям у вигнанні російських загарбників з території України.

На Вінниччині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −7…−5°, вдень −1…+1°С.

На Черкащині хмарно, без опадів. Вітер північний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −10…−8°, вдень −1…+1°С.

На Кіровоградщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −9…−7°, вдень −2…−0°С.

На Полтавщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −12…−10°, вдень −3…−1°С.

На Дніпропетровщині ясно, без опадів. Вітер північний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −10…−8°, вдень −4…−2°С.

У Львівській та Тернопільській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −5…−3°, вдень 0…+2°С.

На Рівненщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −4…−2°, вдень +1…+3°С.

На Волині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −4…−2°, вдень +2…+4°С.

На Хмельниччині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−4°, вдень −1…+1°С.

На Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −8…−6°, вдень −2…−0°С.

У Чернівецькій області без опадів. Вітер південно-західний, 3−5 м/с. Температура повітря вночі −10…−8°, вдень −2…−0°С.

На Закарпатті мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 1−3 м/сек. Температура повітря вночі −4…−2°, вдень +3…+5°С.

На Київщині хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −5…−3°, вдень 0…+2°С.

У Житомирській та Чернігівській областях хмарно, без опадів. Вітер північно-західний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −5…−3°, вдень +1…+3°С.

На Сумщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 1−3 м/с. Температура повітря вночі −13…−11°, вдень −3…−1°С.

На Харківщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 3−5 м/сек. Температура повітря вночі −14…−12°С, вдень −4…−2°С.

На Луганщині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −10…−8°, вдень −5…−3°С.

На Донеччині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −10…−8°, вдень −5…−3°С.

На Запоріжжі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −9…−6°, вдень −3…−1°С.

На Херсонщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−4°, вдень −1…+1°С.

На Миколаївщині хмарно, без опадів. Вітер північно-східний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −7…−5°, вдень 0…+2°С.

На Одещині хмарно, без опадів. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−4°, вдень 0…+2°С.

В Автономній Республіці Крим мінлива хмарність. Вітер північний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −6…−4°, вдень −3…−1°С.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 2−5 м/сек. Температура повітря вночі -5°С, вдень +1…+3°С.

Сонце зійде о 6:18, а зайде о 17:57. Тривалість дня становитиме 11 год. 39 хв.

Як раніше повідомила «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, у період 14−17 березня погоду визначатиме поле високого тиску, без опадів.

«Хоча 14-го та 15 березня на сході можливий невеликий сніг. Ночами в Україні від 2 до 7 градусів морозу, а на північному сході місцями похолодає до мінус 9−15 градусів. Вдень у понеділок буде близько 0, потім температура підвищуватиметься до 3−8 тепла, а на заході — до 10 градусів тепла», — розповіла вона.

Фото Pixabay

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