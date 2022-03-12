29.27 / 31.20 32.52 / 34.76
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Втрати рашистів перевищили 12 тисяч людей, — зведення Генштабу ЗСУ

10:35 12 березня 2022
Розбитий танк окупантів

З початку віроломного російського вторгнення Росії в Україну українські воїни знищили понад 12 тисяч загарбників, 362 ворожі танки і 33 засоби ППО противника. Такі дані озвучили у Генштабі ЗСУ.

Станом на 10:00 12 березня ліквідовано:

  • 362 танки;
  • 1205 бойових броньованих машин;
  • 135 артилерійських систем;
  • 62 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 58 літаків;
  • 83 вертоліт;
  • 585 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 корабля/катери;
  • 60 цистерн із ПММ;
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

«Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні під Києвом український бойовий безпілотник знищив систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олексій Арестович

«Окупанти стануть, як зайчики»: Арестович спрогнозував подальший сценарій війни України проти росії

заарештований чоловік

19-річну біженку з України зґвалтував поляк

Гороскоп

Головне — дожити до понеділка: астролог розповіла, коли в Україні вщухнуть бомбардування та обстріли

Танки

Два «двохсоті» і купа трофейної техніки: сувора тероборона Сум голими руками зупинила танки та САУ фашистів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.