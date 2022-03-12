З початку віроломного російського вторгнення Росії в Україну українські воїни знищили понад 12 тисяч загарбників, 362 ворожі танки і 33 засоби ППО противника. Такі дані озвучили у Генштабі ЗСУ.

Станом на 10:00 12 березня ліквідовано:

362 танки;

1205 бойових броньованих машин;

135 артилерійських систем;

62 РСЗВ;

33 засоби ППО;

58 літаків;

83 вертоліт;

585 одиниць автомобільної техніки;

3 корабля/катери;

60 цистерн із ПММ;

7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

«Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — наголошують у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні під Києвом український бойовий безпілотник знищив систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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