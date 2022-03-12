Втрати рашистів перевищили 12 тисяч людей, — зведення Генштабу ЗСУ
З початку віроломного російського вторгнення Росії в Україну українські воїни знищили понад 12 тисяч загарбників, 362 ворожі танки і 33 засоби ППО противника. Такі дані озвучили у Генштабі ЗСУ.
Станом на 10:00 12 березня ліквідовано:
- 362 танки;
- 1205 бойових броньованих машин;
- 135 артилерійських систем;
- 62 РСЗВ;
- 33 засоби ППО;
- 58 літаків;
- 83 вертоліт;
- 585 одиниць автомобільної техніки;
- 3 корабля/катери;
- 60 цистерн із ПММ;
- 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
«Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», — наголошують у Генштабі.
Нагадаємо, що напередодні під Києвом український бойовий безпілотник знищив систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.
Фото facebook.com/GeneralStaff.ua258
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