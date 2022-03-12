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Гуманітарні коридори 12 березня: до Маріуполя знову відправлено автобусну колону

9:51 12 березня 2022
Гуманітарні коридори 12 березня: до Маріуполя знову відправлено автобусну колону

Україна продовжує евакуацію громадян із зайнятих окупантами населених пунктів у Запорізькій, Київській та Сумській областях, повідомила віце-прем'єр-міністр у справах реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Так, за її інформацією, із Запоріжжя до Маріуполя через населені пункти Василівка, Мелітополь, Бердянськ, Мангуш (з розмінуванням всього шляху) вийшла колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації людей на зворотному шляху.

У Запорізькій області здійснюватиметься автобусна евакуація мешканців населених пунктів Пологи та Токмак.

На Київщині спробують вивезти до Києва мешканців Гостомеля та Бучі, а також сіл Гореничі, Білгородка та інших, при цьому мешканців села Андріївка, міст Макарів та Бородянка евакуюватимуть до Житомира.

На Сумщині гуманітарний коридор сподіваються відкрити з Тростянця до Полтави. Туди ж вивозитимуть і мешканців Сум, Лебедина, Конотопа та селища Велика Писарівка.

Нагадаємо, 11 березня гуманітарні коридори також були відкриті на Київщині, у Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, проте вивезти жителів Ізюма, що страждають від окупації, на Харківщині не вдалося — окупанти обстріляли колону.

Тим часом журналіст «ФАКТІВ» із Полтави прихистила у себе вимушених переселенців із Харкова.

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