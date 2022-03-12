Однією з найгарячіших точок на карті бойових дій наразі є Луганщина. Зараз окуповано 70 відсотків території Луганської області. У цих районах вже поширюються російська пропаганда і фейки. Про це повідомляє у фейсбуці керівник ОВА Сергій Гайдай:

«Ситуація важка: обстріли відбуваються всюди — Гірська громада, Попасна, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна. Зараз так проходить лінія оборони. На підконтрольній території працює мобільний зв'язок, але з великими перебоями. Іноді мобільний зв'язок вибиває повністю. Ремонтні бригади намагаються швидко полагодити зв'язок, але це проблема. На захоплених територіях починають підключати російське телебачення.

Не бійтеся окупантів, не вірте їхній пропаганді, бережіть своє життя і віру в Україну, не йдіть на службу до ворога, служіть тільки нашим людям та своїй країні, не допомагайте вбивцям, не вступайте в їхні терористичні угрупування, не зраджуйте країну, вірте в Перемогу!!!"

Додамо, що напередодні голова Луганської ОВА повідомляв, що в окупованому Сватовому 10 невідомих під видом місцевих жителів записали відео на підтримку режиму путіна. А ще роздавали агітматеріали на підтримку агресорки рф.

Раніше повідомлялося, що глава Станиці Луганської здав своє селище російським окупантам. За умов воєнного стану чиновники перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.

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