Корисні поради: як зберегти їжу, коли немає електрики

Через обстріли у багатьох будинках немає електрики, тому охолоджені або заморожені продукти можуть бути небезпечними для вживання. Фахівці Центру громадського здоров'я України надали дуже корисні рекомендації, які допоможуть зберегти вашу їжу.

- Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4 °C або нижче. У морозильній камері — 0 °C або нижче.

- Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4 °C або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.

- Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.

- Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м'ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

- Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4 °C. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

- Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °C або нижче.

Раніше «ФАКТИ» писали, що блогер Лілія Цвіт склала список простих, але водночас ситних та смачних страв, які можна приготувати бійцям на фронт.

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